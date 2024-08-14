شكرا لقرائتكم خبر عن بأسعار معقولة.. "الإسلامي للتنمية" يموّل برامج تحويل الطاقة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - موّل البنك الإسلامي للتنمية مجموعة من مشاريع الطاقة في مصر، ليسجل إنتاج الطاقة ارتفاعًا بنحو 14% بين عامي 2012 و2022، أي بنسبة 94% من قدرة الطاقة في مصر.

كما سهّل البنك إضافة ما يقرب من 4000 ميجاوات، فضلًا عن 19 مشروعًا جرت الموافقة عليها بقيمة 2.02 مليار دولار أمريكي، تشمل 6 مشاريع لمحطات الطاقة الشمسية. طاقة نظيفة ومن أهم أهداف التنمية المستدامة التي قدمها البنك الإسلامي لمصر، طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والعمل اللائق والنمو الاقتصادي، والصناعة والابتكار والبنية التحتية.

ويلتزم البنك الإسلامي بتطوير الطاقة المستدامة والنمو الاقتصادي والابتكار التكنولوجي في مصر، ويهتم بالشراكات معها من أجل طاقة مستدامة وفعالة من حيث التكلفة.