الاقتصاد

البورصة البريطانية تغلق على انخفاض.. والإسترليني يرتفع

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واس - لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس " فوتسي 100" تعاملاته اليوم على انخفاض.
وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - تراجعًا بنسبة 0.43 %، ما يعادل 35.94 نقطة، ليصل عند مستوى 8311.41 نقطة.

الجنيه الإسترليني

سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعاً مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".
وتداول الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2942 دولار أمريكي، بزيادة 0.65 %، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1742 يورو بزيادة 0.20 %.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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