شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة البريطانية تغلق على انخفاض.. والإسترليني يرتفع والان نبدء بالتفاصيل

الجنيه الإسترليني

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس " فوتسي 100" تعاملاته اليوم على انخفاض.وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - تراجعًا بنسبة 0.43 %، ما يعادل 35.94 نقطة، ليصل عند مستوى 8311.41 نقطة.سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعاً مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".وتداول الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2942 دولار أمريكي، بزيادة 0.65 %، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1742 يورو بزيادة 0.20 %.