الاقتصاد

المركزي الروسي يرفع سعر الدولار واليوان ويخفض اليورو أمام الروبل

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واس - موسكو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حدد البنك المركزي الروسي اليوم سعر صرف العملات الرئيسية أمام الروبل حتى يوم 19 أغسطس الجاري، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 11 كوبيكاً، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليبلغ 88.9062 روبلاً.
وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 48 كوبيكاً، ليصل إلى 97.839 روبلاً، بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 12 كوبيكاً ليبلغ 12.0542 روبلاً.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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