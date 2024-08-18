شكرا لقرائتكم خبر عن لتعزيز الشراكة والتعاون.. وزير الإسكان يبدأ زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بدأ وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم الأحد، زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تستمر حتى يوم 22 أغسطس الحالي، يلتقي خلالها عددًا من المسؤولين في الحكومة الأمريكية وكبرى شركات الإنشاءات والتطوير العقاري والجهات التمويلية.
تأتي الزيارة لتعزيز الشراكة بين البلدين في قطاعات التنمية الحضرية والتشييد والبناء والتمويل والتطوير العقاري، كما سيشهد توقيع عدد من الاتفاقيات المتعلقة بالقطاع العقاري في مجالات مختلفة.
بالإضافة إلى الاطلاع على التجارب والمشاريع الأمريكية المميزة في مجالات التنمية الحضرية، وبحث سبل الاستفادة منها في المملكة.
وأجرى وزير البلديات والإسكان عددًا من الزيارات الرسمية، لتعزيز الشراكات الدولية مع كبرى المؤسسات وشركات الإنشاءات والمطورين العقاريين، وتبادل الخبرات واستكشاف التجارب الناجحة على المستوى الدولي واستقطابها، واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري التي تتمتع بها المملكة.
تأتي الزيارة لتعزيز الشراكة بين البلدين في قطاعات التنمية الحضرية والتشييد والبناء والتمويل والتطوير العقاري، كما سيشهد توقيع عدد من الاتفاقيات المتعلقة بالقطاع العقاري في مجالات مختلفة.
جذب الشركات الأمريكيةوتهدف الزيارة إلى جذب الشركات الأمريكية الرائدة للدخول إلى السوق السعودي في مجالات في قطاعات التطور العقاري والتمويل وسلاسل الإمداد وتقنيات البناء الحديث والبنى التحتية للمدن.
بالإضافة إلى الاطلاع على التجارب والمشاريع الأمريكية المميزة في مجالات التنمية الحضرية، وبحث سبل الاستفادة منها في المملكة.
افتتاح معرض "سكني"كما سيفتتح الحقيل خلال الزيارة معرض "سكني" في مقر الملحقية الثقافية السعودية في ولاية فيرجينيا، لتعريف المواطنين السعوديين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية بالخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي يتيحها البرنامج ضمن مشاريعه السكنية المتكاملة.
وأجرى وزير البلديات والإسكان عددًا من الزيارات الرسمية، لتعزيز الشراكات الدولية مع كبرى المؤسسات وشركات الإنشاءات والمطورين العقاريين، وتبادل الخبرات واستكشاف التجارب الناجحة على المستوى الدولي واستقطابها، واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري التي تتمتع بها المملكة.