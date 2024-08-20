شكرا لقرائتكم خبر عن «البحري» توقع اتفاقية لشراء 9 ناقلات نفط عملاقة بـ3.75 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) إتمام توقيع اتفاقية شراء، أمس، مع شركة كابيتال ماريتايم آند تريدينق كوربوريشن للاستحواذ على 9 ناقلات نفط خام عملاقة بما يقارب 3.75 مليار ريال (1 مليار دولار).
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ستساهم هذه الصفقة بشكل كبير في تسريع خطط تحديث أسطول البحري، مما يعزز من مكانتها الرائدة بين كبار مالكي ناقلات النفط الخام العملاقة على مستوى العالم
. وبشكل رئيسي، تعوّل البحري من خلال هذه الصفقة على تمكين انسيابية عملية التخلص من السفن المتقادمة ضمن الأسطول مستقبلاً.
وستمكن هذه الصفقة بشكل كبير في رفع تنافسية أسطول البحري مما سيعظم من إيراداتها وربحيتها، وذلك عن طريق تأمين إيرادات أكبر من خلال هذه الناقلات الصديقة للبيئة والأكثر حداثة، بالإضافة إلى فعاليتها العالية في استهلاك الطاقة مما سيخفض بدوره من التكاليف التشغيلية.
ونوهت بالاتفاق مع شركة كابيتال ماريتايم آند تريدينق كوربوريشن على تسليم الناقلات للبحري على عدة دفعات وذلك قبل نهاية الربع الأول من عام 2025م.
وفيما يخص سداد قيمة الصفقة، فقد تم الاتفاق على أن تدفع البحري 10% من إجمالي قيمة الصفقة عند توقيع اتفاقية الشراء، ودفع المتبقي عند استلام الناقلات.
وأشارت إلى أن الصفقة ستمول من خلال مزيج من التسهيلات البنكية والموارد النقدية الداخلية، منوهة بتوظيف الناقلات من قبل قطاع نقل النفط لتسليم شحنات النفط الخام لعملائها.
وستسهم الصفقة في تحديث أسطول البحري، وخاصة قطاع نقل النفط الذي يدير حاليًا أسطولًا مكونًا من 40 ناقلة نفط خام عملاقة، وتمكين انسيابية عملية التخلص من السفن المتقادمة ضمن الأسطول مستقبلاً.
ولفتت إلى أن الصفقة ستسهم بشكل كبير في رفع تنافسية أسطول قطاع نقل النفط التابع للبحري نظراً لكون هذه الناقلات أكثر حداثة، وصديقة للبيئة، وذات فعالية عالية في استهلاك الطاقة مما سيعظم من إيرادات وربحية الشركة ككل.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ستساهم هذه الصفقة بشكل كبير في تسريع خطط تحديث أسطول البحري، مما يعزز من مكانتها الرائدة بين كبار مالكي ناقلات النفط الخام العملاقة على مستوى العالم
. وبشكل رئيسي، تعوّل البحري من خلال هذه الصفقة على تمكين انسيابية عملية التخلص من السفن المتقادمة ضمن الأسطول مستقبلاً.
وستمكن هذه الصفقة بشكل كبير في رفع تنافسية أسطول البحري مما سيعظم من إيراداتها وربحيتها، وذلك عن طريق تأمين إيرادات أكبر من خلال هذه الناقلات الصديقة للبيئة والأكثر حداثة، بالإضافة إلى فعاليتها العالية في استهلاك الطاقة مما سيخفض بدوره من التكاليف التشغيلية.
ونوهت بالاتفاق مع شركة كابيتال ماريتايم آند تريدينق كوربوريشن على تسليم الناقلات للبحري على عدة دفعات وذلك قبل نهاية الربع الأول من عام 2025م.
وفيما يخص سداد قيمة الصفقة، فقد تم الاتفاق على أن تدفع البحري 10% من إجمالي قيمة الصفقة عند توقيع اتفاقية الشراء، ودفع المتبقي عند استلام الناقلات.
وأشارت إلى أن الصفقة ستمول من خلال مزيج من التسهيلات البنكية والموارد النقدية الداخلية، منوهة بتوظيف الناقلات من قبل قطاع نقل النفط لتسليم شحنات النفط الخام لعملائها.
وستسهم الصفقة في تحديث أسطول البحري، وخاصة قطاع نقل النفط الذي يدير حاليًا أسطولًا مكونًا من 40 ناقلة نفط خام عملاقة، وتمكين انسيابية عملية التخلص من السفن المتقادمة ضمن الأسطول مستقبلاً.
ولفتت إلى أن الصفقة ستسهم بشكل كبير في رفع تنافسية أسطول قطاع نقل النفط التابع للبحري نظراً لكون هذه الناقلات أكثر حداثة، وصديقة للبيئة، وذات فعالية عالية في استهلاك الطاقة مما سيعظم من إيرادات وربحية الشركة ككل.