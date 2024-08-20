شكرا لقرائتكم خبر عن شركات النقل العالمية تتوسع في خدمات توصيل الطرود بالدرونز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتوسع شركات وول ستريت الكبرى علاوة على الشركات الصينية في سوق توصيل الطرود باستخدام الطائرات بدون طيار (الدرونز)، حتى تصل إلى الأماكن التي يصعب على العاملين البشريين الوصول إليها إضافة إلى العمل على خفض التكاليف، وتأكيد التطور المستمر لصناعة النقل والتسليم الذاتي للطرود والبضائع بطائرات تسليم مسيرة، وفق ما ذكرت منصة أكسيوس الأمريكية. إقبال الشركات الأمريكية على الخدمة أعلنت شركة وول مارت في وقت سابق من هذا العام عن خططها لتوسيع نطاق توصيل الطائرات بدون طيار إلى 1.8 مليون نسمة في منطقة دالاس وهو ما يغطي حوالي 75٪ من السكان.

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وإلى جانب "وول مارت"، سبق وأطلقت شركة "أمازون" طائرات بدون طيار من طراز برايم آير كطريقة جديدة لتسليم السلع الخاصة بأمازون مع العمل البشري الذي البديل الأفضل والأقل تكلفة حتى الآن، لكن ما يدفع الشركات إلى تلك الطريقة هو توصيل الطلبات بشكل أسرع وبخاصة المناطق النائية.

كما تعد خدمة "برايم إير" جزءًا من جهود أمازون لإيجاد حل أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة لما يسمى بالميل الأخير أو الجزء من عملية التسليم الذي يحمل الطرد من المستودع إلى باب منزل العميل. الصين تطلق أكبر طائرة شحن بدون طيار أطلقت الصين في وقتٍ سابق أكبر طائرة شحن بدون طيار مصممة للاستخدام المدني في الوقت الذي تكثف فيه أكبر دولة في العالم في صناعة الطائرات بدون طيار رحلاتها التجريبية للمركبات الجوية ذاتية القيادة التي يمكنها في نهاية المطاف نقل كل شيء من الوجبات الجاهزة إلى الناس، وفق ما ذكرت صحيفة ذا جابان تايمز.

وتريد شركة "سيتشوان تينجدين ساينتيك إنوفيشن" المطورة للطائرة إن الطائرة ذات المحركين والتي تبلغ حمولتها طنين انطلقت في رحلة افتتاحية استغرقت نحو 20 دقيقة في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب البلاد. اقتصاد النقل الذاتي وتختبر شركات تصنيع الطائرات بدون طيار المدنية في الصين حمولات أكبر مع سعي الحكومة إلى بناء اقتصاد نقل ذاتي حيث تتوقع الهيئة التنظيمية للطيران أن تصل قيمة الصناعة إلى 2 تريليون يوان أي ما يعادل 279 مليار دولار بحلول عام 2030 مع توسع بأربعة أضعاف اعتبارًا من عام 2023.

اقرأ أيضاً: إنجازات قطاع الطيران.. ارتفاع المسافرين جواً في المملكة إلى 62 مليونا مزايا توصيل الطرود بالدرونز ويقول مطلعون على الصناعة الصينية إن طائرات الشحن بدون طيار تعد بفترات تسليم أقصر وتكاليف نقل أقل في حين تعمل على توسيع نطاق عمليات التسليم إلى المواقع التي تفتقر إلى المرافق الجوية التقليدية مثل المساحات على أسطح المدن المكتظة بالسكان. عيوب توصيل الطرود بالدرونز لكن الشكاوى من الضوضاء تعد أحدث تحد لبرنامج الطائرات بدون طيار في أمازون وغيرها و منذ بدأت الشركة في اختبار عمليات التسليم في عام 2022.

وقد أدى مزيج من العقبات التنظيمية والمواعيد المتأخرة وتسريح العمال في العام الماضي بالتزامن مع جهود خفض التكاليف الواسعة النطاق إلى توقف تقدم الخدمة الطموحة التي تصورها مؤسس أمازون جيف بيزوس منذ أكثر من عقد.