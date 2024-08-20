شكرا لقرائتكم خبر عن "ستوكس" ينخفض.. الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

الأسهم الأوروبية

الدمام - شريف احمد - تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملاتها اليوم، متأثرة بنتائج أسهم الطاقة، وفي ظل استيعاب بيانات التضخم، التي أظهرت تسارع التضخم السنوي في 14 دولة بالاتحاد الأوروبي خلال الشهر الماضي.وأنهى المؤشر (ستوكس 600) الأوروبي التداول منخفضاً 0.5 بالمئة، ماحياً مكاسب حققها في وقت سابق من الجلسة، وتراجع عن أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي سجله في وقت سابق من الجلسة أيضاً.وهبط مؤشر (فوتسي) البريطاني 1 بالمئة ليصل إلى 8273 نقطة، وتراجع مؤشر (داكس) الألماني بنسبة 0.35 بالمئة؛ ليغلق عند 18357 نقطة، في حين خسر مؤشر (كاك) الفرنسي بنسبة 0.2 بالمئة ليصل إلى 7485 نقطة.كما انخفضت الأسهم السويدية 0.5 بالمئة؛ لتنهي بذلك سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام.وتسبب انخفاض مبكر في أسعار النفط إلى تراجع قطاع الطاقة اثنين بالمئة ليبلغ أدنى مستوى في أكثر من أسبوع، على الرغم من أن أسعار السلع الأساسية ارتفعت تدريجياً خلال اليوم.