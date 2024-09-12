حزب الله في برقية لعائلة منفذ عملية معبر الكرامة: ماهر الجازي قدوة لكلّ أردني وعربي حرّ وأبيّ

أرسل مسؤول العلاقات العربية والدولية في حزب الله عمار الموسوي، برقية "تهنئة وتبريك" لعائلة منفذ عملية إطلاق النار في معبر الكرامة الأردني ماهر ذياب حسين الجازي، ولعشيرته آل الحويطات، وللشعب الأردني، "الذي يشهد التاريخ على نضاله وتضحياته دفاعاً عن فلسطين وأمتنا العربية"، وفق ما جاء في البرقية.

ولفت إلى أنّ "العملية البطولية الاستشهادية التي نفذها الشهيد العظيم ماهر الجازي ضد العدو الصهيوني هي امتداد لنضال جده الشيخ هارون سحيمان الجازي، قائد سرية متطوعي أبناء الحويطات في معركة القسطل دفاعًا عن القدس عام 1948، واستلهاماً من معركة الكرامة البطولية التي سطرها القائد الاردني ابن عشيرة الحويطات العميد الركن مشهور حديثة الجازي".

وقال الموسوي: "أيّها النشامى، إن ابنكم الشهيد الشجاع، المقدام الغيور ماهر قد أكد بشهادته، وسخائه بروحه؛ للذود عن المظلومين والمقهورين المستباحة دماءهم من أخواننا في فلسطين، على عمق ارتباطه وعشيرته والشعب الأردني بأرضنا العربية، وليشكل النموذج، والمثال، والقدوة لكل أردني وعربي حر وأبيّ للدّفاع عن أوطاننا، وحفظها من الغزاة الصهاينة المجرمين وراعيتهم الإدارة الأميركية".

وأضاف "لقد أكمل الشهيد ماهر مسيرة الأجداد ليفتح أمام الشعب الأردني، من جسر الملك حسين معبراً لأبناء هذا الشعب الأبيّ ليهبوا كرجل واحد للدفاع عن أخوانهم في فلسطين، وحفظ الأردن من الأطماع الصهيونية التاريخية التي تحيق به أرضًا وشعبًا".

وشدد مسؤول العلاقات العربية والدولية في حزب الله، على أن "عطاءاتكم، أيها الأوفياء الأبرار، والنشامى الأحرار تفوق كل عطاء، وإن دم الشهيد البطل ماهر سينير طريق المناضلين والمجاهدين العابرين الى القدس الشريف".

اخوكم عمار الموسوي