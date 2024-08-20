شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تغلق تعاملاتها على ارتفاع جماعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات الثلاثاء، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 34 مليار جنيه ليصل إلى 2.070 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بالسوق بلغت نحو 122 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس "إيجي . إكس 30" بنسبة بلغت 2.03% محققًا 29915 نقطة.

كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي . إكس 70" بنسبة بلغت 0.95% ليصل إلى 6821 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي . إكس 100" الأوسع نطاقًا نموًا بنحو 1.13% لينهي التعاملات عند مستوى 9803 نقاط.