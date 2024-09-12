شكرا لقرائتكم خبر عن قمة الرياض.. خبير يوضح أهم محركات الابتكار في الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال خبير الذكاء الاصطناعي، أحمد سراج، إن الجانب الصناعي لديه إمكانات الوصول إلى البنية التحتية، بخلاف الجانب الأكاديمي.

وبين خلال فعاليات اليوم الثالث والأخير من قمة الذكاء الاصطناعي بنسختها الثالثة في الرياض، أن هناك نية لبناء منتجات توفر عوائد على الاستثمار فيما يتعلق بتوليد الأرباح. محركات الابتكار في الذكاء الاصطناعي

وذكر أن أهم الدوافع ومحركات الابتكار في الذكاء الاصطناعي، تتمحور حول الموهبة والبيانات والبنية التحتية.