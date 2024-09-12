شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة استراتيجية.. أبرز ما جاء في بيان ختام "اللجنة السعودية الصينية" والان نبدء بالتفاصيل



وأشار البيان إلى أنه في إطار تعزيز العلاقات السعودية الصينية، زار تشانغ لي رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية بتاريخ 8 / 3 / 1446 هـ الموافق 11 / 9 / 2024 م المملكة العربية السعودية. العلاقات السعودية الصينية والتقى خلال الزيارة بصاحب السمو الملكي الأمير

واستعرضا فيها علاقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، وتبادلا وجهات النظر حيال أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الجانبان بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، إذ تعد المملكة الشريك التجاري الأول للصين في منطقة الشرق الأوسط.

وتعد الصين الشريك التجاري الأول للمملكة، وبلغ حجم التبادل التجاري مع جمهورية الصين الشعبية حتى شهر يونيو 2024 م 48 مليار دولار، بلغت منها صادرات المملكة إلى الصين 24 مليار دولار، وصادرات الصين إلى المملكة 24 مليار دولار. تعزيز التعاون المشترك وترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الجانب السعودي في اجتماع أعمال الدورة الرابعة للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى، وترأس تشانغ لي رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية الجانب الصيني.

وقد بُحثت خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات بما فيها السياسية، والأمنية، والعسكرية، والطاقة، والتجارة والاستثمار، والمالية، والعلمية، والتقنية، والثقافية، والسياحية.

ووقع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتشانغ لي رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية محضر اجتماع الدورة الرابعة للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى. الدمام - شريف احمد - صدر بيان في ختام اجتماع الدورة الرابعة للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى.وأشار البيان إلى أنه في إطار تعزيز العلاقات السعودية الصينية، زار تشانغ لي رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية بتاريخ 8 / 3 / 1446 هـ الموافق 11 / 9 / 2024 م المملكة العربية السعودية.والتقى خلال الزيارة بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وعقدا جلسة مباحثات.واستعرضا فيها علاقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، وتبادلا وجهات النظر حيال أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأشاد الجانبان بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، إذ تعد المملكة الشريك التجاري الأول للصين في منطقة الشرق الأوسط.وتعد الصين الشريك التجاري الأول للمملكة، وبلغ حجم التبادل التجاري مع جمهورية الصين الشعبية حتى شهر يونيو 2024 م 48 مليار دولار، بلغت منها صادرات المملكة إلى الصين 24 مليار دولار، وصادرات الصين إلى المملكة 24 مليار دولار.وترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الجانب السعودي في اجتماع أعمال الدورة الرابعة للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى، وترأس تشانغ لي رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية الجانب الصيني.وقد بُحثت خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات بما فيها السياسية، والأمنية، والعسكرية، والطاقة، والتجارة والاستثمار، والمالية، والعلمية، والتقنية، والثقافية، والسياحية.ووقع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتشانغ لي رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية محضر اجتماع الدورة الرابعة للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى.