شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار على جازان وموجة حارة بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على مدينة جيزان ومحافظات جزر فرسان وبيش، والدرب أبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصبيا وصامطة وضمد والحرث والداير والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 7 مساءً. موجة حارة على المدينة المنورة ونبّه المركز الوطني للأرصاد من موجة حارة، على محافظات العيص وبدر ووادي الفرع وينبع بمنطقة المدينة المنورة اليوم الخميس، تصل خلالها درجة حرارة الطقس إلى 48 درجة مئوية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر ـ بمشيئة الله ـ حتى الساعة 4 مساءً.