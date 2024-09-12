شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين وتستنكر استهداف قوات الاحتلال لمدرسة تؤوي نازحين فلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية