شكرا لقرائتكم خبر عن منطقة اليورو.. نمو ناتج قطاع التشييد بأعلى معدل منذ 17 شهرًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) الصادرة يوم الثلاثاء، نمو قطاع التشييد في منطقة اليورو خلال شهر يونيو الماضي بأسرع معدل له منذ نحو عام ونصف العام.

وذكرت الوكالة أن ناتج قطاع التشييد في المنطقة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، ارتفع خلال يونيو بنسبة 7ر1% شهريًا، بعد تراجعه بنسبة 9ر0% خلال مايو، ليسجل أول ارتفاع منذ 4 شهور.

علاوة على ذلك فإن معدل الارتفاع خلال يونيو هو الأعلى منذ يناير الماضي عندما ارتفع بنسبة 4ر3% شهريًا.

نمو نشاط تشييد المباني

جاء نمو ناتج قطاع التشييد مدفوعًا بنمو نشاط تشييد المباني بنسبة 8ر1%، في حين سجل قطاع الهندسة المدنية نموًا بمعدل 1ر1%، وأنشطة التشييد التخصصية بنسبة 5ر0%.

وعلى أساس شهري زاد ناتج قطاع التشييد بنسبة 1% خلال يونيو مقابل تراجعه بنسبة 1ر2% خلال مايو.

وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، زاد ناتج قطاع التشييد بنسبة 4ر1% شهريًا، وتراجع بنسبة 1ر0% سنويًا.