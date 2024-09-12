تكنولوجيا: هاتف vivo T3 Ultra ينطلق رسمياً بمعالج Dimensity 9200 Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة vivo رسمياً اليوم في السوق الهندي عن هاتف vivo T3 Ultra الذي ينطلق بمعالج Dimensity 9200 Plus وسعر يبدأ من 380 دولار تقريباً.

يتميز هاتف vivo T3 Ultra بشاشة AMOLED منحنية بحجم 6.78 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وسطوع بنسبة 4500 nit، أيضاً يتوسط الشاشة كاميرة سيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل، وفتحة عدسات f/2.0، ودعم تسجيل الفيديو بدقة 4K.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف T3 Ultra بمستشعر SONY IMX921 رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.88، ويدعم المستشعر التثبيت البصري وعدسات ZEISS، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2، ويدعم تسجيل فيديو بدقة 4K.

أيضاً يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 9200 Plus وينطلق بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4X، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 14، وواجهة Funtouch OS 14، وتأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة، كما يضم الهاتف منفذ USB C، مع مكبرات صوتية بنظام ستريو.

ويتميز هاتف vivo T3 Ultra بأبعاد 164.1 في 74.93 في 7.58مم، ووزن 192 جرام، أيضاً يدعم الهاتف معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار.

ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5500 mAh، ويأتي الهاتف بتقنية الشحن السريع بقدرة 80W، ومن المقرر أن ينطلق الهاتف بسعر يبدأ من 380 دولار.

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