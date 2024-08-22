الاقتصاد

الأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع.. والإسترليني يصعد

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واس - لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً اليوم، مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".
وتداول الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.3090 دولار أمريكي، بزيادة 0.44 %، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1738 يورو بزيادة 0.24 %.

الأسهم البريطانية

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.12 %.
وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل 10.11 نقاط، ليصل إلى 8283.43 نقطة.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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