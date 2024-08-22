شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع.. والإسترليني يصعد والان نبدء بالتفاصيل

الأسهم البريطانية

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً اليوم، مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".وتداول الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.3090 دولار أمريكي، بزيادة 0.44 %، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1738 يورو بزيادة 0.24 %.أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.12 %.وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل 10.11 نقاط، ليصل إلى 8283.43 نقطة.