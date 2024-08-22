شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.1% اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع أسهم 133 شركة

السوق الموازية

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الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم، الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع بنسبة 0.1% عند 12194 نقطة، وبتداولات بلغت 7.567 مليار ريال.وبحسب بيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 325.306 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.177 تريليون ريال.ارتفعت أسهم 133 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 90، من بين 238 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، هرفي للأغذية وتشب، وتكافل الراجحي، والمملكة، ومدينة المعرفة، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، بروج للتأمين، وريدان، وعطاء، وأيان، وساسكو، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 2.4%، عند 26.578 نقطة، وبتداولات بلغت 224.597 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.675 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 55.8 مليار ريال.وارتفعت أسهم 41 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 31، من بين 94 شركة مدرجة في السوق الموازية.