كواليس بروفات حفل أنغام في السعودية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفلا غنائيا ضخما بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ومن المقرر إقامته يوم 13 سبتمبر الجاري، على مسرح "عبادي الجوهر".

ونشرت الحساب الرسمي لـ "بنش مارك" بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو، وظهرت أنغام في البروفات وهي تؤدي أغنية "خليك معاها"، من ألبومها الجديد "تيجي نسيب".

وتصدر ألبوم "تيجي نسيب" محرك البحث جوجل ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي فور طرحه، وتعاونت النجمة أنغام خلاله مع عدد من أبرز الشعراء والملحنين في مصر والوطن العربي، وهم أمير طعيمة، نادر عبدالله، مصطفى حدوتة، عمار مصطفى، والشاعرات نور عبدالله، وهالة علي، وقامت أنغام بإنتاج الألبوم عبر شركتها "صوت مصر"، وأشرف على الإنتاج المنتج الفني محمد الشاعر.

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