شكرا لقرائتكم خبر عن «الفخارية»: تعيين مستشار مالي لإدارة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية تعيين مجموعة الدخيل المالية مستشارا ماليا لإدارة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 7 أغسطس الماضي، توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ 80 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 7 أغسطس الماضي، توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ 80 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.