الاقتصاد

«الفخارية»: تعيين مستشار مالي لإدارة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة لإنتاج الأنابيب الفخارية تعيين مجموعة الدخيل المالية مستشارا ماليا لإدارة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 7 أغسطس الماضي، توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ 80 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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