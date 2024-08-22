شكرا لقرائتكم خبر عن «أيان»: 16.7 مليون ريال تعويضا لحملة «حقوق الأولوية» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أيان للاستثمار توزيع مبالغ التعويض لحملة حقوق الأولوية ممن لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ توزيع التعويض للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب ومستحقي الكسور 1446-02-18 الموافق 2024-08-22.
وأضافت أن إجمالي المبلغ الذي سيوزَّع على الأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب ومستحقي الكسور (16,702,766.27) ريال.
وأفادت بأن لتسليم التعويض إلى الأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب ومستحقي الكسور أودعت أيان للاستثمار، المبالغ في الحسابات البنكية للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة ومستحقي كسور الأسهم.
ونوهت بوجود (527,086) شهادة أسهم لدى الشركة لم يتم تسجيلها كأسهم في محافظ استثمارية لدى الوسطاء وشركة مركز إيداع الأوراق المالية قبل فترة التداول والاكتتاب وعليه لم تتمكن الشركة من تحويل مبلغ التعويض لحملة تلك الشهادات.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ توزيع التعويض للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب ومستحقي الكسور 1446-02-18 الموافق 2024-08-22.
وأضافت أن إجمالي المبلغ الذي سيوزَّع على الأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب ومستحقي الكسور (16,702,766.27) ريال.
وأفادت بأن لتسليم التعويض إلى الأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب ومستحقي الكسور أودعت أيان للاستثمار، المبالغ في الحسابات البنكية للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة ومستحقي كسور الأسهم.
ونوهت بوجود (527,086) شهادة أسهم لدى الشركة لم يتم تسجيلها كأسهم في محافظ استثمارية لدى الوسطاء وشركة مركز إيداع الأوراق المالية قبل فترة التداول والاكتتاب وعليه لم تتمكن الشركة من تحويل مبلغ التعويض لحملة تلك الشهادات.