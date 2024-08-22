شكرا لقرائتكم خبر عن «البابطين الغذائية» تعتزم الاستثمار في مصنع لإنتاج الشوكولاتة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يعتزم مجلس إدارة البابطين الغذائية، الدخول في استثمار بمصنع لإنتاج منتجات الشوكولاتة في السعودية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية فإن المجلس أوصى بذلك في اجتماعه أمس، مع البدء في إعداد الدراسات المالية والفنية لتحديد قيمة ونسبة الاستثمار.
ويأتي ذلك من ضمن خطط التوسع الاستراتيجي التي تنتهجها الشركة بهدف تحقيق زيادة الأرباح.
ويعتبر قطاع صناعة الشوكولاتة من بين الصناعات الواعدة، ويتزايد الطلب على منتجات الشوكولاتة بشكل مستمر بالسوق المحلي فيما يساعد الشركة على الانطلاق إلى الأسواق الخارجية.
وأوصى مجلس ادارة شركة البابطين الغذائية في اجتماعه أمس بالبدء في الإجراءات النظامية بما يتوافق مع لوائح هيئة السوق المالية وتداول والأنظمة الأخرى ذات العلاقة والتي تمكن الشركة من شراء 46 ألف سهم من أسهمها بغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة.
ونوهت بالتصويت على هذا القرار من قبل الجمعية العامة غير العادية القادمة والتي سوف يعلن عنها لاحقاً بهدف تعديل النظام الأساسي والموافقة علي عملية الشراء وذلك حسب متطلبات الفقرة الرابعة من المادة 17 من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
ويأتي ذلك بعد أن تستوفي الشركة كافة شروط الـملاءة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 16 من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، بموجب تقرير الملاءة المالية الذي سيتم إصداره من قبل مراجع حسابات الشركة وإرفاقه مع دعوة الجمعية العامة غير العادية التي ستعتمد هذه العملية حسب النظام.
وأوضحت أن الهدف من الشراء: تخصيصها ضمن برنامج أسهم الموظفين ورهنها وبيعها بحسب الحاجة وقيامها بالمبادلة مقابل عمليات الاستحواذ.
وأفادت بأن الغرض من الشراء في حال كان الهدف من شرائها هو الاحتفاظ بها كأسهم خزينة.
وأوضحت الشركة أنه سيتم الاحتفاظ بهذه الاسهم كأسهم خزينة ويحق للشركة تخصيصها ضمن برنامج أسهم الموظفين ورهنها وبيعها بحسب الحاجة وقيامها بالمبادلة مقابل عمليات الاستحواذ وذلك بما يتوافق مع لوائح هيئة السوق المالية وتداول والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
ولفتت إلى أن عدد الأسهم المقرر شرائها 46000 سهم عادي، فيما ستمول عملية الشراء عن طريق التمويل الذاتي.
وذكرت أن نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء 0%
ونوهت بضرورة موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية الشراء، وكذلك استيفاء شروط الملائمة المالية الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية فإن المجلس أوصى بذلك في اجتماعه أمس، مع البدء في إعداد الدراسات المالية والفنية لتحديد قيمة ونسبة الاستثمار.
ويأتي ذلك من ضمن خطط التوسع الاستراتيجي التي تنتهجها الشركة بهدف تحقيق زيادة الأرباح.
ويعتبر قطاع صناعة الشوكولاتة من بين الصناعات الواعدة، ويتزايد الطلب على منتجات الشوكولاتة بشكل مستمر بالسوق المحلي فيما يساعد الشركة على الانطلاق إلى الأسواق الخارجية.
وأوصى مجلس ادارة شركة البابطين الغذائية في اجتماعه أمس بالبدء في الإجراءات النظامية بما يتوافق مع لوائح هيئة السوق المالية وتداول والأنظمة الأخرى ذات العلاقة والتي تمكن الشركة من شراء 46 ألف سهم من أسهمها بغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة.
ونوهت بالتصويت على هذا القرار من قبل الجمعية العامة غير العادية القادمة والتي سوف يعلن عنها لاحقاً بهدف تعديل النظام الأساسي والموافقة علي عملية الشراء وذلك حسب متطلبات الفقرة الرابعة من المادة 17 من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
ويأتي ذلك بعد أن تستوفي الشركة كافة شروط الـملاءة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 16 من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، بموجب تقرير الملاءة المالية الذي سيتم إصداره من قبل مراجع حسابات الشركة وإرفاقه مع دعوة الجمعية العامة غير العادية التي ستعتمد هذه العملية حسب النظام.
وأوضحت أن الهدف من الشراء: تخصيصها ضمن برنامج أسهم الموظفين ورهنها وبيعها بحسب الحاجة وقيامها بالمبادلة مقابل عمليات الاستحواذ.
وأفادت بأن الغرض من الشراء في حال كان الهدف من شرائها هو الاحتفاظ بها كأسهم خزينة.
وأوضحت الشركة أنه سيتم الاحتفاظ بهذه الاسهم كأسهم خزينة ويحق للشركة تخصيصها ضمن برنامج أسهم الموظفين ورهنها وبيعها بحسب الحاجة وقيامها بالمبادلة مقابل عمليات الاستحواذ وذلك بما يتوافق مع لوائح هيئة السوق المالية وتداول والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
ولفتت إلى أن عدد الأسهم المقرر شرائها 46000 سهم عادي، فيما ستمول عملية الشراء عن طريق التمويل الذاتي.
وذكرت أن نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء 0%
ونوهت بضرورة موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية الشراء، وكذلك استيفاء شروط الملائمة المالية الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.