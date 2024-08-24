شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الأسهم الأمريكية.. "داو جونز" يغلق مرتفعًا بنسبة 1.1% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعًا بمقدار 30ر462 نقطة، أو 1ر1%، ليصل إلى 08ر41175 نقطة. مؤشرات بورصة وول ستريت الأمريكية وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 97ر63 نقطة، أو 1ر1%، ليصل إلى 61ر5634 نقطة.

كما أضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 44ر258 نقطة، أو 5ر1%، ليصل إلى 79ر17877 نقطة.

