الاقتصاد

نتائج الأسهم الأمريكية.. "داو جونز" يغلق مرتفعًا بنسبة 1.1%

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د ب أ - نيويورك 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الأسهم الأمريكية.. "داو جونز" يغلق مرتفعًا بنسبة 1.1% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعًا بمقدار 30ر462 نقطة، أو 1ر1%، ليصل إلى 08ر41175 نقطة.

مؤشرات بورصة وول ستريت الأمريكية

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 97ر63 نقطة، أو 1ر1%، ليصل إلى 61ر5634 نقطة.
كما أضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 44ر258 نقطة، أو 5ر1%، ليصل إلى 79ر17877 نقطة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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