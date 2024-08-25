شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. استقرار في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، داخل البنوك المصرية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك المركزي المصري، 48.73 جنيه للشراء، و48.86 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك قطر الوطني، 48.76 جنيه للشراء، و48.86 جنيه للبيع.

