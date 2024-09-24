شكرا لقرائتكم خبر عن «زهرة الواحة» توقع اتفاقية تمويل مع «قطر الوطني» بـ60 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة زهرة الواحة للتجارة، اليوم، اتفاقية التمويل والخدمات المصرفية مع بنك قطر الوطني وفقاً لشروط وأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة اتمول 60 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل من 24-09-2024 إلى 26-06-2025.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر مقدم من قبل الشركة بإجمالى قيمة التسهيلات.
وأفادت بأن الهدف من التمويل: فتح اعتمادات مستندية لشراء المواد الخام.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة اتمول 60 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل من 24-09-2024 إلى 26-06-2025.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر مقدم من قبل الشركة بإجمالى قيمة التسهيلات.
وأفادت بأن الهدف من التمويل: فتح اعتمادات مستندية لشراء المواد الخام.