الاقتصاد

«بنان العقارية»: إنشاء شركة مساهمة مبسطة للاستثمار والتطوير العقاري

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة بنان العقارية موافقة مجلس الإدارة على إنشاء شركة مساهمة مبسطة للاستثمار والتطوير العقاري.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن إنشاء الشركة بالشراكة مع شركتها التابعة شركة العزيزة للاستثمار والتطوير العقاري ومساهمين آخرين وذلك لامتلاك وإدارة الاراضي والمباني وتطويرها.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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