شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء السعودية» توقع اتفاقية تسهيلات مع 15 مصرفا بـ4 مليارات دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة السعودية للكهرباء على تسهيلات ائتمان دولية دوارة مشتركة بقيمة 4 مليارات دولار (أي ما يعادل 15 مليار ريال).

وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الجهات الممولة: 1. بنك أبوظبي التجاري، 2. شركة بنك أوف أمريكا أوروبا، 3. بنك أبوظبي الأول،

4. بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، 5. البنك الصناعي والتجاري الصيني (ماكاو) المحدود، 6. جي بي مورغان سيكيوريتيز، 7. بنك ميزوهو المحدود، 8. بنك إم يو أف جي المحدود (فرع مركز دبي المالي العالمي – دبي)، 9. بنك ستاندرد تشارترد (هونغ كونغ) المحدود، 10. بنك اس ام بي سي الدولي، 11. البنك السعودي للاستثمار، 12. بي إن بي باريبا، 13. بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، 14. انتيسا سان باولو – فرع دبي، 15. ناتيكسيس (فرع مركز دبي المالي العالمي).

وأضافت أن مدة التمويل 3 سنوات (مع خيار التمديد لسنتين إضافيتين).

وأفادت أنه لا يوجد ضمانات مقدمة مقابل التمويل، فيما تستهدف منه تموييل أغراض الشركة العامة.