شكرا لقرائتكم خبر عن كندا تلجأ إلى تخصيص أراض عامة لحل مشكلة نقص المساكن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، تخصيص 56 قطعة أرض اتحادية، تمثل مساحة نحو ألفي حلبة هوكي.

وأشار إلى أنه من الممكن بناء المئات من المنازل بتكلفة معقولة لمواجهة ندرة الأراضي المتاحة التي تؤدي إلى تفاقم نقص المساكن. مشكلة نقص المساكن في كندا وذكرت الحكومة، أن قطع الأراضي ستعرض في بنك الأراضي العامة الكندي الجديد.

وبينت أن هناك خمسة قطع أراضي في كل من تورنتو ومونتريال وكالجاري وادمونتون وأوتاوا، مدرجة على الموقع الإلكتروني لشركة كندا للرهن العقاري والإسكان.

وذكرت أنها متاحة بالفعل للإيجار طويل المدى بقيمة مخفضة، وبإمكان شركات البناء تقديم خططها. بناء المزيد من المنازل ويتوقع أن يتزايد حجم القائمة بشكل منتظم، فيما قال وزير الإسكان شون فريزر في بيان: "نحتاج إلى بناء المزيد من المنازل في كندا والأرض تعد من بين أكبر تكاليف عملية البناء".

ويقود الوزير استراتيجية كندية، تحاول بناء ما يصل إلى 3.9 مليون منزل بحلول عام 2031.

ويتجاوز هذا العدد عدد المنازل الذي قدر معهد الازدهار الذكي أن كندا تحتاج إليه وهو 3.5 مليون منزل.