شكرا لقرائتكم خبر عن مع توترات الشرق الأوسط.. أسعار النفط تواصل مكاسبها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم الاثنين، في ظل تزايد التوترات في الشرق الأوسط.

في حين عززت تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية الوشيكة التوقعات الاقتصادية العالمية والطلب على الوقود.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتًا، إلى 79.39 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 36 سنتًا، إلى 75.19 دولار للبرميل.