شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مشروع "نيرك" لصناعة عربات السكك الحديدية منتصف العام المقبل ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

تواصل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جهودها لتقديم كافة أوجه الدعم لجميع المستثمرين بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق قفزات تنموية بمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة، والتي تعزز من نشاط الميناء وكذلك صادرات المشروعات المزمع إقامتها بالمنطقة، وتدعم رؤية الدولة في توطين العديد من الصناعات ومن أهمها صناعة عربات السكك الحديدية.

وأظهرت الجولة الأخيرة التي أجراها وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه يتطلع إلى افتتاح مصنع شركة "نيرك" لصناعة عربات السكك الحديدية منتصف العام المقبل وفقا للموقف التنفيذي للأعمال الأنشائية، وذلك على مساحة تتجاوز 300 ألف متر، تزامنًا مع استكمال توصيل المرافق من مصادر الطاقة وغيرها، بالإشارة إلى أهمية المشروع في توطين هذه الصناعة الحيوية في ظل ما تقوم به الدولة من توسعات عملاقة في قطاع النقل والربط السككي عبر أنحاء الجمهورية، الأمر الذي يساهم بشأنه في خدمة نقل البضائع والركاب، خاصة في منطقة القناة وسيناء.

وتتبنى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خطة طموحة من أجل تعظيم العائد الاقتصادي لميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية، في ضوء خطط توطين عدد كبير من الصناعات التصديرية مثل صناعة السيارات وصناعة عربات السكك الحديدية وكذلك الوقود الأخضر، وغيرها من الصناعات الهامة.

وأنهى وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعدد من المسؤولين قبل أيام، جولة تفقدية لمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة؛ وذلك لمتابعة سير أعمال التطوير الجارية بميناءي شرق وغرب بورسعيد، وكذلك منطقةشرق بورسعيد الصناعية، وكذلك القيام بزيارات ميدانية للشركات العاملة بميناء شرق بورسعيد، للتعرف على الموقف التنفيذي للإنشاءات الحالية.