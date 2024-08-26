“المركزي الصيني” يجري إعادة شراء عكسية بقيمة 471 مليار يوان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 471 مليار يوان (حوالي 66 مليار دولار أمريكي)، وبسعر فائدة 1.7 في المئة.

وأفاد المركزي الصيني في بيان نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.

وتُعد عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقًا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

كما ضخ المركزي الصيني 300 مليار يوان في السوق من خلال تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل التي سيحين موعد استحقاقها بعد عام واحد وبسعر فائدة 2.3 في المئة.

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