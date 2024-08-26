شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 26-8-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 26-8-2024.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، وجنوب الوادي للأسمنت، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها، وسماد مصر (ايجيفرت).

البورصة تخسر 4 مليار جنيه جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، والشرقية-إيسترن كومباني، وجهينة للصناعات الغذائية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 4.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه عند مستوى 2.062 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 8 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 132 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 56.45% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 40.13%، والعرب على 3.42%، واستحوذت المؤسسات على 53.33% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.66%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 368 مليون جنيه، 21.2 مليون جنيه، 838.2 ألف جنيه، 142.1 مليون جنيه، 46.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 578.9 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 30133 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 36662 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 13035 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 6943 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 9943 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 2854 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 7247 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1764 نقطة.

وصعدت أسهم 54 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 107 شركات، ولم تتغير مستويات 50 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بسعر إغلاق 8.230 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.97%.

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 13.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.96%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 57.890 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.55%.

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 72 جنيهًا بنسبة ارتفاع بلغت 9.06%.

- فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بسعر إغلاق 7.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.32%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 30.660 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.50%.

- جنوب الوادي للأسمنت بسعر إغلاق 2.900 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.84%.

- حديد عز بسعر إغلاق 97.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.33%.

- تنمية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 3.580 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.04%.

- رواد السياحة-الرواد بسعر إغلاق 33.690 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.96%.