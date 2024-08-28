شكرا لقرائتكم خبر عن بالوقت والتاريخ وحجمه لا يتعد 2 سم جهاز القارئ الضوئى لكشف سرقات الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

يبلغ حجم جهاز الاوبتيكال أو "القارئ الضوئي" حوالى الـ2 سم الذى تستخدمه شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء والمرور شهريا على مستخدمى العدادات مسبوقة، ولكنه يستطيع كشف كافة التفاصيل الخاصة بالعداد مسبق الدفع ويحدد وقت وتاريخ التلاعب فى الاستهلاك باستخدام تكنولوجيا تخزين المعلومات والبلوتوث، وفيما يلى أهم المعلومات عن برنامج القارئ الضوئى "الأوبتيكال" الذى يكشف كل أشكال التلاعب بالعداد مسبوق الدفع:



1- يمكن من خلال تطبيق القارئ الضوئى "الأوبتيكال"، الذى يستخدمه كشافى شركة شعاع، تسجيل بيانات مختلف أنواع العدادات مسبوقة الدفع.

2- يعتمد القارئ الضوئى على الإنترنت فى إرسال البيانات لشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بواسطة كشاف شعاع من خلال جهاز صغير يوضع بالعداد ينقل كافة البيانات على أجهزة الحاسب الآلى الخاصة بشركات توزيع الكهرباء.

3- يهدف هذا التطبيق إلى خفض نسب الفقد بالشبكة القومية للكهرباء الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي.

4-يصعب التلاعب فى تطبيق القارئ الضوئى لأنه يسجل البيانات وفقا لوقت وتاريخ وضع الجهاز بالعداد مسبوق الدفع.

5-تستعين شركات توزيع الكهرباء بالقارئ الضوئى لتحرير محاضر ضد سارقى التيار الكهربائى وتطبيق الغرامات القانونية.

6- ساهم برنامج الأوبتيكال فى انتظام عمليات الشحن بالعدادات مسبوقة الدفع.