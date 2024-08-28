شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون الدولى: 7.4 مليار يورو حزمة تمويلية من الاتحاد الأوروبى لدعم الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

أوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن الاتحاد الأوروبى يتيح حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو بواقع 5 مليارات يورو لدعم استقرار الاقتصاد الكلى، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمارات، و600 مليون يورو منحًا تنموية.

ولفت التقرير، إلى أن الحزمة التمويلية تم توقيعها خلال القمة المصرية الأوروبية فى مارس الماضى، بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، الإعلان السياسى لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وبموجبها



وأوضح التقرير، أبرز اتفاقيات التمويل التى وقعتها الوزارة خلال مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي؛ على المستويين الإقليمى والثنائى، والتى تضمنت أبرزها مذكرة تفاهم بشأن "المساعدة المالية الكلية"، برنامج "EU4YES - ودعم الاتحاد الأوروبى لتوظيف الشباب والمهارات"، بالإضافة إلى - برنامج "الصناعة المستدامة الخضراء" وغيرها. استراتيجيات وأنظمة التمويل المناخى كما ناقش الاجتماع استعدادات مؤتمر المناخ COP29، فى أذربيجان، والبناء على الجهود المبذولة فى النسختين الماضيتين، سواء من خلال إطلاق برنامج «نُوَفّي»، ودليل شرم الشيخ للتمويل العادل، باعتباره أحد المبادرات التى تبنتها الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، لتعزيز جهود التمويل المناخى العادل،



وأشار التقرير، إلى جهود الدعم الفنى من خلال الآليات المختلفة التى يتيحها الاتحاد الأوروبى من بينها آلية التعاون الفنى وتبادل المعلومات (TAIEX)، وورش العمل التى يجرى تنظيمها بمشاركة الأطراف والجهات المعنية، حيث تم تنظيم 33 فعالية ونشاطًا خلال الفترة من 2020 إلى 2023، فى مجالات ائتمان الكربون، وإدارة الأراضى الساحلية، والضرائب، والإدارة العامة، ومشاركة الشباب، وإدارة المياه، والعديد من القطاعات الأخرى. وأشار الجانبان إلى أن برنامج تحسين الحوكمة والإدارة SIGMA، الذى يتم تنفيذه خلال عامى 2024 و2025 يدعم خطة الإصلاح الإدارى، ودعم التنفيذ الفعال لأنظمة المالية العامة، وتعزيز الدعم الفنى فى إطار رؤية مصر 2030.