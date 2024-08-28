شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات مصر إلى العراق ترتفع إلى 308 ملايين دولار خلال 5 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

بالتزامن مع الزيارة التى يجريها حاليا رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى لمصر حاليا على رأس وفد حكومى عراقى رفيع المستوى، أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الصادرات المصرية إلى العراق منذ بداية العام الجارى بشكل ملحوظ.

ورصدت بيانات الجهاز، وصول إجمالى الصادرات المصرية إلى العراق لمستوى 308 ملايين و553 ألف دولار فى الفترة من يناير وحتى مايو الماضى، ارتفاعا من 274 مليون و73 ألف دولار، فى نفس الفترة من العام الماضى 2023، بزيادة بلغت 34 مليونا و480 ألف دولار.

وفى المقابل، قالت بيانات الجهاز، أن واردات مصر من العراق سجلت أيضا ارتفاعا طفيفا خلال الفترة المذكورة، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية نحو 4 ملايين و105 آلاف دولار فى الـ5 أشهر الأولى من العام الجارى، مقابل مليونى و357 ألف دولار فى نفس الفترة من العام الماضى 2023، بزيادة بلغت مليون و748 ألف دولار.

وجاءت قيمة حركة التجارة بين مصر والعراق ضمن قائمة التبادل التجارى بين مصر ودول السوق العربية المشتركة، والتى ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إليها لتصبح مليار و639 مليون دولار فى الفترة من يناير وحتى مايو الماضى، مقابل نحو مليار و448 مليون دولار فى الفترة المناظرة لها العام الماضى 2023، بزيادة بلغت 191 مليونا و778 ألف دولار.

ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء العراقى كلا من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، ووزير التجارة، وعدد من كبار المسئولين العراقيين.