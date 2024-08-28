مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 12182.20 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 78.98 نقطة ليقفل عند مستوى 12182.20 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 322 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 79 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 143 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات البحر الأحمر، و أليانز إس إف، والزامل للصناعة، وإسمنت نجران، ومجموعة صافولا الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، ومياهنا، وسيسكو القابضة، وشمس، ولجام للرياضة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.53% و 7.69% .

فيما كانت أسهم شركات شمس، وأرامكو السعودية، والإنماء، والرياض، والعربي هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء، وأرامكو السعودية، وإس تي سي، والراجحي، والرياض هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 42.82 نقطة ليقفل عند مستوى 26391.09 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 39 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم.

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