شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «تهامة» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من 14/ 10 / 2024 م وتنتهي في 13 / 10 / 2027.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن فتح باب الترشح اليوم فيما ينتهي في 28 سبتمبر المقبل.
وفقا لما نصت عليه المادة (18) من لائحة حوكمة الشركات، وﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻧد اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻣﺮﺷﺣﻴن، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم الأخذ في الاعتبار ما اشتملت عليه سياسات ومعايير واجراءات عضوية مجلس الادارة الخاصة بالشركة:
1- أﻻ ﻳﻛون اﻟﻣﺮﺷﺢ ﻗد ﺳﺑق إداﻧﺘﻪ ﺑﺟﺮﻳﻣﺔ ﻣﺧﻠﺔ ﺑﺎﻟﺷﺮف واﻷﻣﺎﻧﺔ، أو ﺣﻛم ﺑﺈﻓﻼﺳﻪ أو أﺟﺮى أي ﺗﺮﺗﻴﺑﺎت أو ﺻﻠﺣًﺎ ﻣﻊ داﺋﻧﻴﻪ، أو ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻌﺿوﻳﺔ اﻟﻣﺟﻠس وﻓﻘًﺎ ﻷي أﻧظﻣﺔ أو ﻟواﺋﺢ ﺳﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ.
2- أﻻ ﻳﻛون اﻟﻣﺮﺷﺢ ﻳﺷﻐل ﻋﺿوﻳﺔ ﻣﺟﻠس إدارة أﻛﺜﺮ ﻣن ﺧﻣس ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣدرﺟﺔ ﻓﻰ آن واﺣد.
3- أﻻ ﺗﺘواﻓﺮ ﻓﻰ اﻟﻣﺮﺷﺢ ﻛﻌﺿو ﻣﺳﺘﻘل أي ﻣن ﻋوارض ااﺳﺘﻘﻼل واﺟﺑﺔ اﻟﺘطﺑﻴق.
4- أن ﻻ ﻳﻛون ﻟﻠﻣﺮﺷﺢ أﻳﺔ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺑﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺑﺎﺷﺮة ﻓﻰ اﻟﻌﻘود واﻷﻋﻣﺎل اﻟﺘﻰ ﺗﺘم ﻟﺣﺳﺎب اﻟﺷﺮﻛﺔ أو ﻳﺷﺘﺮك ﻓﻲ أي ﻋﻣل ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﻣن ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺷﺮﻛﺔ. أو أن ﻳﻧﺎﻓس اﻟﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ أﺣد ﻓﺮوع اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﺗﺰاوﻟﻪ ﻣﺎ ﻟم ﻳﺣﺻل ﻣﺳﺑﻘا ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴص ﻣن اﻟﺟﻣﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺟدد ﻛل ﺳﻧﺔ.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن فتح باب الترشح اليوم فيما ينتهي في 28 سبتمبر المقبل.
معايير الترشحعلى من ﻳﺮﻏب اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﺿوﻳﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة أن ﻳﻛون ﻣن ذوي اﻟﻛﻔﺎءة المهنية ﻣﻣن ﺗﺘوﻓﺮ لديه من اﻟﺧﺑﺮة واﻟﻣﻌﺮﻓﺔ والمهارة والاﺳﺘﻘﻼل اﻟﺘﺎم ﺑﻣﺎ ﻳﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﻪ مهامه ﺑﻛﻔﺎءة واقتدار.
وفقا لما نصت عليه المادة (18) من لائحة حوكمة الشركات، وﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻧد اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻣﺮﺷﺣﻴن، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم الأخذ في الاعتبار ما اشتملت عليه سياسات ومعايير واجراءات عضوية مجلس الادارة الخاصة بالشركة:
1- أﻻ ﻳﻛون اﻟﻣﺮﺷﺢ ﻗد ﺳﺑق إداﻧﺘﻪ ﺑﺟﺮﻳﻣﺔ ﻣﺧﻠﺔ ﺑﺎﻟﺷﺮف واﻷﻣﺎﻧﺔ، أو ﺣﻛم ﺑﺈﻓﻼﺳﻪ أو أﺟﺮى أي ﺗﺮﺗﻴﺑﺎت أو ﺻﻠﺣًﺎ ﻣﻊ داﺋﻧﻴﻪ، أو ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻌﺿوﻳﺔ اﻟﻣﺟﻠس وﻓﻘًﺎ ﻷي أﻧظﻣﺔ أو ﻟواﺋﺢ ﺳﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ.
2- أﻻ ﻳﻛون اﻟﻣﺮﺷﺢ ﻳﺷﻐل ﻋﺿوﻳﺔ ﻣﺟﻠس إدارة أﻛﺜﺮ ﻣن ﺧﻣس ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣدرﺟﺔ ﻓﻰ آن واﺣد.
3- أﻻ ﺗﺘواﻓﺮ ﻓﻰ اﻟﻣﺮﺷﺢ ﻛﻌﺿو ﻣﺳﺘﻘل أي ﻣن ﻋوارض ااﺳﺘﻘﻼل واﺟﺑﺔ اﻟﺘطﺑﻴق.
4- أن ﻻ ﻳﻛون ﻟﻠﻣﺮﺷﺢ أﻳﺔ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺑﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺑﺎﺷﺮة ﻓﻰ اﻟﻌﻘود واﻷﻋﻣﺎل اﻟﺘﻰ ﺗﺘم ﻟﺣﺳﺎب اﻟﺷﺮﻛﺔ أو ﻳﺷﺘﺮك ﻓﻲ أي ﻋﻣل ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﻣن ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺷﺮﻛﺔ. أو أن ﻳﻧﺎﻓس اﻟﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ أﺣد ﻓﺮوع اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﺗﺰاوﻟﻪ ﻣﺎ ﻟم ﻳﺣﺻل ﻣﺳﺑﻘا ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴص ﻣن اﻟﺟﻣﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺟدد ﻛل ﺳﻧﺔ.