شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. انخفاض في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الدولار اليوم

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، داخل البنوك المصرية، مقارنة بآخر مستويات سجلتها العملة الخضراء.وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك المركزي المصري، 48.64 جنيه للشراء، و48.77 جنيه للبيع.بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك الأهلي المصري، 48.61 جنيه للشراء، و48.71 جنيه للبيع.وانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك مصر، إلى 48.61 جنيه للشراء، و48.71 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك الإسكندرية، 48.61 جنيه للشراء، وو48.71 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك قناة السويس، 48.60 جنيه للشراء، و48.70 جنيه للبيع.وانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك التجاري الدولي إلى 48.60 جنيه للشراء، و48.70 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك فيصل الإسلامي، 48.60 جنيه للشراء، و48.70 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في مصرف أبوظبي الإسلامي 48.70 جنيه للشراء، و48.78 جنيه للبيع.وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك الكويت الوطني إلى 48.68 جنيه للشراء، و48.78 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك قطر الوطني، 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع.