شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع إجراءات حالات البروتستو والإفلاس فى مصر بنهاية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

شهدت إجراءات حالات البروتستو والإفلاس في مصر تراجعا ملحوظا في العام الماضي 2023، مقارنة بالعام السابق له 2022، وفقا للنشرة السنوية لإحصاء حالات البروتستو وأحكام الافلاس لعام 2023، والصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتظهر مؤشرات النشرة تراجع عدد حالات البروتستو المدفوع قيمته إلى 1466 حالة عام 2023، مقابل 1684 حالة عام 2022 بانخفاض بلغ 218 حالة بنسبة 13%، أما الإفلاس فقد بلغ عدد حالات أحكام إشهار الإفلاس حالة واحدة عام 2023، مقابل 3 حالات عام 2022 بتراجع بلغ حالتين، أما الإفلاس فقد تراجعت قيمة الدين لأحكام إشهار الافلاس لتصبح 189.9 مليـون جنيـه العام الماضي، بينما كانت ملياري و335 مليون جنيه عام 2022 بانخفاض قيمته 2.145 مليار جنيه.

وحلت محافظة المنوفية فى المركز الأول من حيث عدد الحالات لبروتستو دفعت قيمته، حيث بلغ عددها 232 حالة بنسبة 16٪، يليها محافـظة الغربية بعدد 227 حالة بنسبة 15%، ثم محافظة البحيرة حيث بلغ عددها 226 حالة بنسبة 15٪ من إجمالى عدد الحالات.

وجاءت محافظة البحيرة فى المركز الأول من حيث قيمة الدين لبروتستو دفعت قيمته حيث بلغت قيمتها 4.1 مليون جنيه بنسبة 19.2%، تليها محافظة الغربية حيث بلغت قيمتها 3.9 مليون جنيه بنسبة 18٪، ثم محافظة الدقهلية حيث بلغت قيمتها 2.8 مليون جنيه بنسبه 13٪ من إجمالى قيمة الدين.