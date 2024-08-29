شكرا لقرائتكم خبر عن الشريك المؤسس لـ"انطلاق": التقرير الجديد يرصد أداء قطاع ريادة الأعمال فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمر رزق الشريك المؤسس والمدير العام لشركة انطلاق إن الإعلان عن نتائج التقرير النصف سنوى الخاص بقطاع ريادة الأعمال المصرى للنصف الأول من عام 2024، يهدف لرصد حالة قطاع ريادة الأعمال فى مصر ويضع أسسًا لفهم أعمق للتحديات والفرص التى يواجها رواد الأعمال والمستثمرون.

أضاف خلال لقاءه مع الخليج 365 على هامش المؤتمر الصحفى- إن التقرير يقوم على عدة عوامل رئيسية نستطيع من خلالها قياس أداء قطاع ريادة الأعمال في مصر أبرزها ما يتعلق بالسياسات العامة والحكومية والأداء الحكومي، وتدفق رؤوس الأموال، وأداء قطاع رأس مال المخاطر، والدمج الاجتماعي والشمول المالى، ومساهمة القطاع الخاص ومساهمة القطاع التنموي، حيث يتم الخروج بأرقام ونتائج ويتم متابعتها ورصدها وإعادة التقييم والنتائج كل 6 أشهر.

وذكر أنه يتم التواصل والاستماع لكل أصحاب المصلحة والمرتبطين بريادة الأعمال من رواد الأعمال والمستثمرين والجهات الحكومية ومؤسسات التنمية وغيرهم، حيث يتم أخذ رأيهم في القطاع بشكل عام لكي نتمكن من تحديد التحديات والعمل تذليلها وتحديد الفرص الموجودة في القطاع.

وتأتى النسخة الثانية من التقرير بالشراكة مع العديد من الجهات الحكومية والشركات والجهات الداعمة لقطاع ريادة الأعمال المصري، بما فى ذلك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA الشركاء الاستراتيجيين للتقرير، ومنصة تيك توك الشريك الرئيسي، Flat 6 Labs و سوارى فنتشرز وماجنت كشريك ذهبى وشريك المعرفة Wamda وأخيراً شريك التكنولوجيا التعليمية Edventures.