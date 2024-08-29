شكرا لقرائتكم خبر عن «متطورة»: إنهاء مذكرة تفاهم مع «دار البلد» دون التوصل لاتفاق والان نبدء بالتفاصيل



وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول في 4 يونيو الماضي، توقيع مذكرة تفاهم (غير ملزمة) مع شركة دار البلد لحلول الأعمال للاستحواذ على نسبة حتى 100% من حصص الشركة.

وقالت الشركة إنها أنهت مذكرة التفاهم دون التوصل إلى اتفاق بين الطرفين ودون أي التزام على أي من الطرفين. الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية للصناعات المتطورة "متطورة" إنهاء مذكرة التفاهم مع شركة دار البلد لحلول الأعمال للاستحواذ على نسبة حتى 100% من حصص الشركة.وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول في 4 يونيو الماضي، توقيع مذكرة تفاهم (غير ملزمة) مع شركة دار البلد لحلول الأعمال للاستحواذ على نسبة حتى 100% من حصص الشركة.وقالت الشركة إنها أنهت مذكرة التفاهم دون التوصل إلى اتفاق بين الطرفين ودون أي التزام على أي من الطرفين.