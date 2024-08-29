الاقتصاد

«متطورة»: إنهاء مذكرة تفاهم مع «دار البلد» دون التوصل لاتفاق

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة للصناعات المتطورة "متطورة" إنهاء مذكرة التفاهم مع شركة دار البلد لحلول الأعمال للاستحواذ على نسبة حتى 100% من حصص الشركة.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول في 4 يونيو الماضي، توقيع مذكرة تفاهم (غير ملزمة) مع شركة دار البلد لحلول الأعمال للاستحواذ على نسبة حتى 100% من حصص الشركة.
وقالت الشركة إنها أنهت مذكرة التفاهم دون التوصل إلى اتفاق بين الطرفين ودون أي التزام على أي من الطرفين.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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