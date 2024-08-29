شكرا لقرائتكم خبر عن «معيار» تتكبد خسائر بـ2.5 مليون ريال في النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن من ضمن الأسباب: ارتفاع مصروف المحروقات لارتفاع أسعارها وزيادة الأصول، وارتفاع متوسط قيمة الأسمنت من 170 ريالا للطن إلى 201 ريال للطن.

وأفادت بأن الأسباب تضمنت: زيادة الأصول والتكاليف الناتجة عن إنشاء وتشغيل مصنع شمال مدينة الرياض للخرسانة الجاهزة. الدمام - شريف احمد - ارتفعت خسائر شركة معيار في النصف الأول من 2024 بنسبة 214.9% إلى 2.5 مليون ريال، مقابل 799 ألف ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن سبب زيادة الخسائر: ارتفاع مصروف الرواتب والأجور وما في حكمها لارتفاع عدد المعدات خلال الفترة.وأضافت أن من ضمن الأسباب: ارتفاع مصروف المحروقات لارتفاع أسعارها وزيادة الأصول، وارتفاع متوسط قيمة الأسمنت من 170 ريالا للطن إلى 201 ريال للطن.وأفادت بأن الأسباب تضمنت: زيادة الأصول والتكاليف الناتجة عن إنشاء وتشغيل مصنع شمال مدينة الرياض للخرسانة الجاهزة.