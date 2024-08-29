الاقتصاد

«طبية»: ترسية عقد لشركة تابعة مع وزارة الصحة بـ67.2 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة الطبية العربية العالمية القابضة ترسية عقد لشركة الفيصلية للأنظمة الطبية، إحدى الشركات التابعة والمملوكة 100% من قبل "طبية" مع وزارة الصحة الديوان العام والخاص بالمنافسة رقم 230739024127.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن العقد يشمل: تشغيل وصيانة وتحديث البنية التحتية لأنظمة أرشفة صور القلب وإدارة نظم القلب لعدد من مراكز القلب.
وأضافت أن قيمة العقد تقدر بنحو 67.2 مليون ريال.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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