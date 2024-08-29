شكرا لقرائتكم خبر عن «طبية»: ترسية عقد لشركة تابعة مع وزارة الصحة بـ67.2 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة الطبية العربية العالمية القابضة ترسية عقد لشركة الفيصلية للأنظمة الطبية، إحدى الشركات التابعة والمملوكة 100% من قبل "طبية" مع وزارة الصحة الديوان العام والخاص بالمنافسة رقم 230739024127.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد يشمل: تشغيل وصيانة وتحديث البنية التحتية لأنظمة أرشفة صور القلب وإدارة نظم القلب لعدد من مراكز القلب.
وأضافت أن قيمة العقد تقدر بنحو 67.2 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد يشمل: تشغيل وصيانة وتحديث البنية التحتية لأنظمة أرشفة صور القلب وإدارة نظم القلب لعدد من مراكز القلب.
وأضافت أن قيمة العقد تقدر بنحو 67.2 مليون ريال.