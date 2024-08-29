شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أغلقت البورصة المصرية اليوم على ارتفاع، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 4 مليارات جنيه ليصل إلى 2.011 تريليون جنيه، بعد تداولات بالسوق بلغت 6.5 مليارات جنيه.وارتفع مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 0.21% ليبلغ 30774.19 نقطة.كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.05% مسجلًا 7076.3 نقطة، وأضاف مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا نحو 0.14% لينهي التعاملات عند مستوى 10148.81 نقطة.