الاقتصاد

البورصة الأمريكية.. مؤشر "داو جونز" يغلق مرتفعًا بنسبة 0.7%

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واس - واشنطن  0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة الأمريكية.. مؤشر "داو جونز" يغلق مرتفعًا بنسبة 0.7% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية الجمعة على ارتفاع.
وصعد مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.7% أو بما يعادل 279 نقطة إلى 41393 نقطة.

نتائج الأسهم الأمريكية

كما ارتفع مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بنسبة 0.55% أو بما يعادل 30 نقطة إلى 5626 نقطة.
وزاد مؤشر "ناسداك" 0.65% أو بما يعادل 114 نقطة إلى 17683 نقطة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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