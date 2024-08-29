شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يبحث مع نظيره القبرصى سبل التعاون للتعجيل باستغلال اكتشافات الغاز والان مع تفاصيل الخبر

قام المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية اليوم بزيارة للعاصمة القبرصية نيقوسيا بدعوة من نظيره القبرصى جورج باباناستاسيو من اجل تبادل الرؤى بين الجانبين ، حيث عقد الوزيران جلسة مباحثات بحضور وفدى البلدين ، تم خلالها مناقشة سبل التعاون للتعجيل باستغلال اكتشافات الغاز الطبيعي في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

وخلال المباحثات تم مناقشة التطورات الدولية والإقليمية في قطاع الطاقة وتم التأكيد على الحاجة إلى تعزيز التعاون بين مصر وقبرص فيما يتعلق بتنفيذ الهدف المشترك المتمثل في إنشاء ممر موثوق للطاقة من شرق البحر المتوسط إلى أوروبا لنقل الغاز الطبيعي والطاقة الخضراء.



وشملت المباحثات خيارات ووسائل الإسراع بتطوير احتياطيات الغاز الطبيعي في قبرص بإستخدام البنية التحتية الحالية في مصر، ونقل الغاز من المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص إلى مصر، لتسييله وتصديره إلى الأسواق العالمية .

وحضر الاجتماع من الجانب المصرى المهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) والسفير عمرو حمزة، سفير مصر في قبرص، ومن الجانب القبرصى السيد ماريوس بانايدس السكرتير الدائم لوزارة الطاقة ود. ستيلوس نيكوليدس مدير خدمات الهيدروكربون والسيد دياجنوس انجليدس رئيس شركة CHCو يوتا لامبارو مديرة مكتب وزير الطاقة القبرصي .