“المملكة” و “المالديف” توقعان مذكرة تفاهم في مجال المهابط والطائرات المائية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم، مذكرة تفاهم في مجال المهابط والطائرات المائية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية المالديف، التي مثلها معالي وزير النقل والطيران المدني الكابتن محمد أمين، بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وذلك على هامش زيارة وفد من جمهورية المالديف إلى وجهة البحر الأحمر.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال المهابط والطائرات المائية، لتوفير بيئة نقل جوية آمنة، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، إضافة إلى تنفيذ لوائح تهدف ضمان سلامة وأمان عمليات المهابط المائية وتطويرها. ويأتي توقيع المذكرة ضمن المستهدفات الإستراتيجية لقطاع الطيران الهادفة إلى بناء الشراكات الدولية، وتوقيع الاتفاقيات الثنائية الجديدة التي ستدعم الأهداف الطموحة للإستراتيجية بغرض تمكين وتوفير وسائل نقل آمنة وسليمة ومستدامة وأكثر كفاءة في إطار تنظيمي ذات العلاقة وفق أفضل الممارسات العالمية، والمتوافقة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يذكر أن “وجهة البحر الأحمر” يتم تطويرها بمسؤولية للإنسان والطبيعة بواسطة شركة “البحر الأحمر الدولية”، التي تكرس جهودها لإنشاء وجهات سياحية مستدامة ذات مستوى عالمي على أرض السعودية، وتمتلك “البحر الأحمر الدولية” أول شركة طيران مائي في السعودية “فلاي رد سي”، ومقرها الرئيسي في “مطار البحر الأحمر الدولي”، الذي يربط الزوار بالمنتجعات الخلابة الواقعة على جزر الوجهة المختلفة عبر العديد من الخيارات، بينها الطائرات المائية.

وأصبح “مطار البحر الأحمر الدولي” بوابة رئيسية للسياحة الفاخرة، مما يسهم في تعزيز الريادة العالمية للسعودية في مجال الابتكار والتنمية المستدامة، ويعمل المطار بنسبة 100% بالطاقة المتجددة، وبه مدرج خاص بالطائرات المائية ويحتوي على صالة خاصة للزوار.

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