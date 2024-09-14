السعودية | “المرور”: ابتعدوا عن ملاحقة مركبات الطوارئ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حذّرت الإدارة العامة للمرور من ارتكاب مخالفة ملاحقة مركبات الطوارئ أثناء استعمال المنبهات الخاصة بها على الطرق وبالشوارع في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وأكّدت الإدارة أن ملاحقة تلك المركبات ومنها سيارات الإسعاف والإطفاء ونحوها، تُعد مخالفة مرورية موجبة للعقوبة، حيث تتمثل عقوبتها في إلزام المخالف بدفع غرامة مالية تتراوح بين 500 – 900 ريال.

ولفتت إلى أن ملاحقة مركبات الطوارئ أثناء تنفيذ مهامها سلوك غير حضاري، مشددة على قائدي المركبات الأخرى بعدم تعطيلها ومنحها الأفضلية في المرور للمساهمة في إنقاذ الأرواح.

وتسعى الإدارة العامة للمرور من خلال تنبيهاتها المتكررة، إلى ردع المخالفين بتطبيق العقوبات المقررة نظاماً، وذلك للحد من وقوع حوادث الطرق وحفاظاً على أرواح مرتاديها.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط