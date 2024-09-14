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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.129 سلة غذائية في عدة مديريات بمحافظة المهرة

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1.129 سلة غذائية في مديريات الغيضة وحصوين والمسيلة بمحافظة المهرة، استفاد منها 7.903 أفراد ، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية للسكان المتضررين في اليمن للعام 2024م.

ويأتي ذلك في إطار سلسة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها وتحقيقًا للأمن الغذائي.

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MO Nasa

MO Nasa

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