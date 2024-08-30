شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتجه لتسجيل مكاسب شهرية رغم تراجع أسعاره والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب شهرية للمرة الثانية على التوالي مع تزايد توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الشهر المقبل، في حين ينتظر المتعاملون بيانات تتعلق بالتضخم في الولايات المتحدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2513.70 دولار للأوقية (الأونصة)، ولكنه يقترب من تحقيق مكاسب بنحو ثلاثة بالمئة هذا الشهر. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 2547.10 دولار للأوقية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 29.44 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاديوم 0.1% إلى 981 دولارا. ويتجه المعدنان لتحقيق مكاسب شهرية. كما صعد البلاتين 0.8% إلى 945.10 دولار، بينما يقترب من تسجيل ثالث خسائره الشهرية على التوالي.

