شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، إلى أعلى مستوى على الإطلاق، حيث يتجه المؤشر الرئيسي لتحقيق مكاسب أسبوعية لرابع مرة على التوالي، رغم حالة حذر هيمنت على تعاملات المستثمرين قبل إعلان بيانات تضخم مهمة في منطقة اليورو.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% إلى 525.65 نقطة، متجاوزًا ذروته السابقة عند 525.59 نقطة التي بلغها في يونيو. ويتجه المؤشر القياسي لتسجيل ارتفاع أسبوعي بنحو 1.3% لرابع مرة على التوالي في سلسلة ستكون الأطول منذ أكثر من خمسة أشهر. ومن المتوقع أن يحقق المؤشر أيضًا زيادة شهرية للمرة الثانية على التوالي في اتجاه لم يشهده منذ نحو ستة أشهر.

